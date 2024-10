Reggiana, Salerno: ‘Campionato irregolare, fatto esposto a Lega e Figc’

Sperava in una stagione diversa ed in un finale migliore la Reggiana. Nel momento cruciale del campionato sono arrivate le sconfitte che ne hanno determinato la retrocessione in serie C, dopo un solo anno in cadetteria. L’analisi ripresa da tuttoB, del presidente Carmelo Salerno, dopo la battuta d’arresto con la Spal:

Reggiana retrocessa dopo un solo anno

“La prima cosa che voglio fare è chiedere scusa alla città perché dopo 21 anni di assenza dalla B pensavamo di farcela. Abbiamo fatto tutto quello che credevamo giusto ma non ci siamo riusciti. Ci son tanti rimpianti ma oggi non è il momento giusto per analizzarli. Abbiamo commesso tanti errori e la società quando si retrocede è la prima colpevole. Devo ringraziare tutti i giocatori, dal primo all’ultimo, perché hanno fatto anche più di quello che era nelle loro corde, così come allenatore e direttore sportivo. Hanno messo il massimo impegno in ogni gara. Probabilmente abbiamo commesso degli errori, domani chiederò alla squadra di fare un ultimo sforzo per arrivare almeno quartultimi”.

