Reggina, per i 104 anni le celebrazioni non sono terminate

La sensazione che si è avuta nel festeggiare i 104 anni della Reggina, è quella che ci sia stato un ritorno di interesse e maggiore coinvolgimento, rispetto a quanto accaduto nel recente passato. Diverse sono state le manifestazioni organizzate tra iniziative private, dei vari club e del club, quello amaranto. In occasione della prima trasmissione della nuova tv web della Reggina, attraverso la voce di alcuni protagonisti e dei tanti giornalisti presenti, si è avuto modo di approfondire il lungo percorso della storia amaranto, anche attraverso racconti inediti e curiosità.

Ed i festeggiamenti non si sono conclusi con la giornata di ieri, perché proprio attraverso i canali ufficiali della società, è stato annunciato che in occasione del match che si giocherà domenica 21 gennaio al Granillo contro la Paganese, la Reggina scenderà in campo con una maglia celebrativa che verrà presentata nei prossimi giorni.