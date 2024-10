Reggina, a Melfi è quasi uno spareggio. Zeman: ‘Non mi sento in discussione’

Sono cambiati in modo repentino sentimenti e traguardi stagionali in casa della Reggina. Se nei minuti finali della gara vinta a Caserta era lecito sperare in un piazzamento play-off, la crisi delle ultime settimane ha riportato gli amaranto sulla terra, a proseguire sui ragionamenti fatti a inizio campionato. C’è solo la salvezza da conquistare, il mantenimento dello status di professionisti è l’obiettivo da centrare al termine della stagione.

Con questo spirito la formazione di Zeman dovrà affrontare domani il Melfi alle 14.30, si tratta di uno spareggio o quasi in chiave salvezza, assolutamente da non fallire dopo le recenti tre sconfitte consecutive. Al cospetto dell’ultima della classe, peggiore difesa del girone C con 23 gol al passivo, gli amaranto sono obbligati a conquistare un risultato positivo, per evitare di cadere in una trappola piena di ansie e timori.

‘Il Melfi è una squadra molto mobile davanti, corrono e si muovono tanto, speriamo di avere grinta e corsa dalla nostra parte. Se si riuscirà a trasferire in campo quello che abbiamo fatto in settimana, allora si potranno strappare punti’, ha dichiarato Zeman in conferenza stampa, dicendosi quindi soddisfatto del lavoro svolto dai suoi negli ultimi giorni. Panchina a rischio in caso di quarto ko della Reggina ? Il presidente Praticò in settimana ha smentito questa ipotesi, il tecnico boemo è sulla stessa lunghezza d’onda. ‘Io in discussione? Ogni volta che incontro la società parliamo di progetti futuri, evidentemente sono contenti del mio lavoro’.

Assente Gianola per squalifica, Zeman deve decidere se schierare Cucinotti o De Bode al fianco di Kosnic, probabile il ritorno di Possenti sull’out mancino difensivo. A centrocampo Botta sembra pienamente recuperato, anche in questo caso il tecnico boemo medita di tornare alle scelte originali, affiancando Bangu e De Francesco all’esperto centrocampista ex Vicenza.

Il dubbio maggiore sembra legato all’impiego dal 1′ di Coralli, non al meglio. Il bomber amaranto vuole stringere i denti e partecipare ad una sfida delicatissima per il cammino della Reggina, una decisione verrà presa in extremis. In caso di forfait di Coralli, Zeman ha a disposizione diverse scelte: Bianchimano quella naturale, oppure l’inserimento di un esterno (Carpentieri o Tommasone) con l’accentramento di Oggiano nella posizione di ‘falso nueve’. Mettersi alle spalle un mese nero e tornare a guardare al futuro con ottimismo, riscoprendo l’entusiasmo di inizio stagione, questo l’obiettivo della Reggina alla vigilia di una sfida infuocata.



PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3) – Sala; Cane, Kosnic, Cucinotti, Possenti: Bangu, Botta (Knudsen), De Francesco; Oggiano, Coralli (Tommasone), Porcino. All. Zeman