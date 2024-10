Reggina, a Pagani esame verità. Zeman: ‘Serve una grande prestazione’

di Pasquale Romano – Giro di boa. Sul campo della Paganese si chiude il girone d’andata del girone C di Lega Pro e in particolare quello di una Reggina che punta a ritrovare il sorriso, l’ultimo è lontano nei ricordi. La formazione amaranto, reduce dal pareggio interno con la Fidelis Andria, spera di vedere finalmente l’uscita del tunnel e di tornare alla vittoria. Serve uno squillo in trasferta, per scacciare i malumori e presentarsi nel migliore dei modi agli ultimi appuntamenti del 2016.

Missione non semplice, la conferma arriva dalle parole di Zeman in conferenza stampa: ‘La Paganese è una grande squadra, sia a livello individuale che del collettivo. Il loro allenatore è molto preparato e fa giocare bene le squadre. Nella rosa hanno calciatori svelti che spesso abbiamo sofferto. Dovremo essere più compatti di altre volte. La preparazione è andata bene. Qualche acciacco non è mancato, ma speriamo tutto si risolva nelle prossime ventiquattro ore. E’ stato fatto un discreto lavoro’, assicura il tecnico boemo.

La risposta, come sempre, dovrà darla il campo. Quale undici scegliere Zeman per affrontare la Paganese? Diversi i dubbi di formazione. ‘Ogni settimana possono esserci dei cambi, i risultati non ci stanno dando ragione e a volte c’è bisogno di sostituire qualcuno. E’ un fatto legato più allo stato di forma che alla voglia di cambiare’, ha precisato il tecnico amaranto.

Assenti Bangu, Knudsen e Maesano, Zeman deve fare i conti con le condizioni fisiche non perfette di Porcino e Coralli. Le incertezze dunque sono concentrate nel reparto avanzato. Nessuna modifica in difesa, a centrocampo la doppia assenza di Bangu e Knudsen spalanca le porte della titolarità a Romanò. In attacco scelte legate alle condizioni di Porcino e Coralli. Con Tripicchio quasi certo di una maglia, Bianchimano e Tommasone (o Carpentieri) gli eventuali sostituti dell’ex centravanti dell’Empoli e dell’esterno reggino.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3) – Sala, Cane, Kosnic, Gianola, Possenti; Romanò, Botta, De Francesco; Tripicchio, Coralli, Porcino (Tommasone). All. Zeman