Reggina, nessun pericolo per te. Punto d’oro amaranto sul campo del Siracusa

di Pasquale Romano – E’ un pareggio prezioso quello che la Reggina strappa e ottiene con pieno merito sul campo del Siracusa quarto in classifica. Termina senza reti la sfida ai siciliani, pochi i rischi corsi dagli amaranto.

LE SCELTE – Maurizi conferma quasi in blocco la formazione che ha battuto la Casertana nell’ultimo turno. In attacco è Tulissi il partner di Bianchimano, in mezzo al campo rientra La Camera e si posiziona tra Giuffrida e Mezavilla.

E’ una Reggina che sin dalle prime battute vuole mostrare gli artigli e sconfessare un pronostico che, sulla carta, la vede sfavorita. Discreto l’impatto sulla gara degli amaranto, è discreto anche l’impatto tra Turati e Tulissi al minuto 15, il direttore di gara però non assegna un calcio di rigore abbastanza evidente.

Con il passare dei minuti la formazione di Maurizi trova campo e convinzione, centrale la punizione di La Camera poco prima della mezz’ora. Chance per gli amaranto al 27’: Bianchimano dalla sinistra crossa teso per Mezavilla, deviazione che non trova la porta difesa da Tomei.

Al 40’ su azione d’angolo Turati devia alle spalle di Cucchietti, gioco fermo però per un fallo ai danni di Bianchimano. Si chiude un primo tempo fatto più di calci che di calcio, intensità e agonismo i protagonisti in campo.

Si apre la ripresa, il Siracusa pian piano guadagna metri e schiaccia la Reggina nella propria metà campo. Di occasioni nitide però i padroni di casa non riescono a costruirne, Maurizi richiama Giuffrida per Provenzano, al minuto 74 invece entrano Sciamanna e Marino al posto di Tulissi e Mezavilla.

Brivido in area amaranto al 76’: su cross dalla destra svetta Parisi, deviazione aerea di poco a lato. E’ l’occasione più ghiotta per la formazione di Bianco, anche l’inserimento dell’ex Crotone Calil non sortisce gli effetti sperati.

La Reggina va in pausa nel suo miglior momento del 2018. Dopo il successo sulla Casertana e il buon pareggio di Siracusa, gli amaranto dovranno osservare un turno di riposo.

Rientro in campionato che sarà durissimo per gli amaranto, il Lecce prossimo ospite del Granillo domenica 8 aprile.