Reggina ’88 e ’99: per la notte magica al Granillo si punta ai grandi numeri

Rendere omaggio alla storia, abbracciando al contempo il presente ed il futuro, nel nome della solidarietà e dei sentimenti più nobili. Questo lo scopo dell’evento organizzato da Leggende Amaranto e Chisti Simu, con la collaborazione dell’Associazione Giornalisti Reggini (tra i partner-media ufficiali, Reggio Tv, Touring e ReggioNelPallone). La festa di tutti.

Proprio per tale motivo, così come annunciato dagli organizzatori nel giorno della presentazione, il 25 giugno lo stadio Granillo sarà colorato dalla presenza festante delle Scuole Calcio e dei Settori Giovanili di Reggio Calabria e Provincia. La macchina organizzativa si è messa in moto dalla scorsa settimana, ad oggi l’evento del Granillo può già contare su almeno 500 giovani atleti.



Come detto pocanzi, in vista della “notte magica” del Granillo si punta ad un coinvolgimento totale. Per tale motivo, tutte le scuole calcio ed i settori giovanili dei club che non hanno ancora ricevuto l’invito a partecipare, possono scrivere (sia tramite messaggio pubblico che privato) alle seguenti pagine facebook: Leggende Amaranto, ReggioNelPallone, Tutti Figli di Pianca. Il tutto deve avvenire entro e non oltre le 23:30 di martedì 21 giugno, lasciando un recapito telefonico o un indirizzo email presso i quali essere contattati.

Di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco delle società e delle scuole calcio che hanno già aderito all’evento.

Aurora Reggio

Bernardino Cordova

Bocale Calcio

Gallico Catona

Reggina Calcio

S.C. Ciccio Cozza

S.C. Crucitti

S.C. Maestrelli

S.C. Mirabella

S.C. Polimeni

Segato Viola

Us Reggina 1914

Villese Calcio