Reggina ’88 – Reggina ’99, procede speditamente vendita tagliandi

Procede speditamente la vendita dei biglietti della partita del 25 giugno (ore 21) all’Oreste Granillo tra la Reggina ’88 e la Reggina ’99. Sono diversi i punti che hanno già esaurito i tagliandi distribuiti e già si è proceduto a consegnarne altri. Anche da vari centri della provincia aumenta la richiesta di nuovi biglietti.

Gli organizzatori, l’associazione Leggende Amaranto e l’associazione Chisti Simu, hanno voluto coinvolgere per la gara del 25 le scuole calcio reggine. Sono circa una ventina (tra città e provincia) quelle che ad oggi hanno già aderito.

Anche sul fronte della tifoseria l’attesa aumenta.

“Il contatto con giocatori ed allenatori è costante, vogliono essere informati del programma e delle varie iniziative previste – sottolineano gli organizzatori. Siamo particolarmente soddisfatti che da parte loro c’è stato sin da subito un forte desiderio di ritornare in città per riabbracciare i tifosi”. Leggende Amaranto e Chisti Simu, con il supporto dell’Associazione Giornalisti Reggini e della trasmissione radiofonica Tutti figli di Pianca stanno inoltre ultimando il programma di venerdì 24 sera, programma che sarà diffuso successivamente. E’ infatti prevista presso l’area di Ecolandia una serata in cui giocatori saranno autentici protagonisti.

“Il nostro obiettivo – concludono gli organizzatori – è quello di superare la cifra destinata all’Hospice “Via delle stelle” lo scorso anno”.