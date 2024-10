A tutto Gallo: “Reggina di nuovo in serie A. Il sogno lo faremo diventare realtà”

Il presidente amaranto si confessa in una lunga intervista ricordando anche i suoi inizi alla Reggina

A tutto Gallo. Il giorno del compleanno è sempre il momento ideale per bilanci e speranze, pensieri legati a quello che è stato e quello che sarà.

Il presidente della Reggina Luca Gallo ha parlato ai microfoni de Il Romanista, ricordando il suo legame con la Capitale e anche la sua avventura da massimo dirigente amaranto.

“Ero a un passo dall’acquisto della Sambenedettese, ma le cose andavano a rilento, mi dissero c’è la possibilità di acquistare la Reggina e ho chiuso con la società calabrese. Un gesto d’amore verso la terra dei miei genitori, ho speso i primi soldi (200 mila euro) che non avevo ancora firmato il contratto.

Obiettivo? Riportare la Reggina in A, ci riusciremo. A Reggio Calabria la squadra è una specie di rivalsa sociale, in giro per il mondo ci sono tre milioni di tifosi reggini.

Sogno? Sfidare la Roma in serie A, lo faremo diventare realtà”.

Il presidente amaranto ricorda la sua infanzia romana e il suo tifo per la formazione giallorossa.