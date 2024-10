Reggina, accordo con il Sassuolo: in due verso l’amaranto. E Rossini…

Uno dei canali preferenziali aperti dalla Reggina nella finestra estiva del calciomercato 2018 è, certamente, quello con il Sassuolo. Il DS amaranto Massimo Taibi ha, da settimane, intrapreso numerosi contatti con il sodalizio nero-verde che potrebbero condurre diversi giocatori appartenenti agli emiliani in riva allo Stretto per il prossimo campionato di Serie C.

I due dei nomi più caldi, al momento, sono quelli di Simone Franchini, centrocampista reduce da un infruttuoso prestito alla Ternana, e Giacomo Zecca, 27 presenze ed una rete nell’ultimo anno a Piacenza, di professione punta esterna. Per il loro trasferimento, a titolo temporaneo, il club amaranto ha trovato l’accordo con il team emiliano. Per la fumata bianca, dunque, resta da attendere l’ok degli agenti dei due calciatori. Affare comunque ad un passo dall’happy ending.

Nelle ultime settimane, poi, è ventilato anche il nome dell’ex Bari Jonathan Rossini, sempre di proprietà del sodalizio di Squinzi, che difficilmente, invece, approderà alla Reggina. Occhio, restando sull’asse amaranto-neroverde, al 22enne attaccante Pietro Cianci, 5 goal nelle 35 presenze totalizzate con la Reggiana quest’anno.

M.O.