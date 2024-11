Reggina, impegno di Coppa: in campo i calciatori poco utilizzati… e sono tanti

Dopo un pareggio contro l’ultima in classifica e la necessità di tornare subito alla vittoria nel confronto di domenica tutt’altro che semplice con il Sambiase, la Reggina nel frattempo scenderà in campo mercoledi pomeriggio per il turno infrasettimanale di Coppa Italia.

Secondo quanto dichiarato da Pergolizzi a fine gara, dovrebbero vedersi nell’undici iniziale, gran parte di quei calciatori che in questa primo scorcio di stagione hanno visto più la tribuna o la panchina che il campo, intanto per dare spazio e possibilità e poi per non rischiare imprevisti che sono sempre dietro l’angolo. Abbiamo già detto in altra pagina del nostro giornale che vista la certa defezione di Lazar sarebbe opportuno non rischiare Martinez e quindi possibile l’esordio del giovanissimo Katsaros.

Insieme a lui dovrebbero scendere in campo i vari Mariano, Ingegneri, Malara, potrebbe esserci spazio per Giuliodori dopo l’infortunio, Dall’Oglio, Laaribi, Ba, Ndoye, Perri, Curiale, insomma tutti coloro che si sono visti meno o per niente fino al momento. E sei si provasse anche Rosseti? Il calciatore è clinicamente guarito, ma è fortemente indietro nella preparazione. La sequenza dei nomi ovviamente non corrisponde ad uno schieramento.