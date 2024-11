Reggina: preoccupazione per Lazar, esordio per Katsaros in Coppa?

Vesprini ne avrà ancora per qualche giorno ma potrebbe essere a disposizione già da domenica contro il Sambiase, Giuliodori è pronto anche se per scelta tecnica mister Pergolizzi ha deciso di mandarlo in tribuna in occasione dell’ultima gara per quel “famoso rischio scelto” e quindi avere un numero ridotto di Under in panchina a vantaggio dei più esperti. Adesso c’è la questione Lazar da prendere in esame.

Il forte portierino, classe 2004, oltre a risolvere problematiche legate all’utilizzo dei giovani e quindi poter sfruttare un calciatore Over in più di movimento, ha risolto anche parecchie partite grazie alle sue strepitose parate che hanno tenuto in vita la Reggina in alcune circostanze e salvato il risultato in altre.

Ma purtroppo per lui e per gli amaranto, domenica pomeriggio si è fermato per un problema muscolare, sembrerebbe al retto femorale. Un rilancio come tanti dalla linea di fondo, gli ha procurato una fitta costringendolo allo stop con la richiesta iniziale della sostituzione, salvo poi rimanere in campo perchè costretto dall’impossibilità ad effettuare la sostituzione. Oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del danno e quindi i tempi di recupero.

Ovviamente non ci sarà mercoledi per la gara di Coppa Italia dove probabilmente il tecnico darà spazio al giovane Katsaros, classe 2006, mai visto all’opera fino al momento. Per il match con l’Acireale ci sarà spazio per tutti quelli che hanno giocato poco o pochissimo, con il pensiero rivolto alla sfida di domenica, importante e delicata, contro un Sambiase in crescita.