Reggina-Acireale: ufficiale, si dovrà giocare il secondo tempo

A due giorni dalla sospensione dell’incontro tra la Reggina e l’Acireale, arriva il verdetto del Giudice Sportivo: “REGGINA 1914 A.S. ASD – CITTA DI ACIREALE 1946: Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa al termine del primo tempo per un malessere occorso al Direttore di gara, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine alla prosecuzione della restante parte di gara“.

Come si anticipava questa mattina, da definire la data di recupero.