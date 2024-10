Reggina-Acireale: la probabile formazione amaranto. Dubbio in attacco

Seconda partita consecutiva al Granillo per la Reggina. Contro l’Acireale si cerca il bis dopo il successo con il Ragusa. Mister Pergolizzi potrebbe decidere, vista l’assenza di Porcino, di proseguire con lo schieramento a quattro in difesa, qualche dubbio in attacco nella scelta del partner di Barranco.

La probabile formazione

REGGINA: Martinez; Giuliodori, Girasole, Bonacchi, Cham; Forciniti, Urso, Ba; Bariilà; Barranco, Ragusa (Rajkovic). All. Pergolizzi