Reggina, acquisti e cessioni ad oggi. Ma ovviamente non è finita

Con lo zoccolo dura rappresentato da una buona base di calciatori sotto contratto, si ipotizzava una Reggina solo da irrobustire in alcuni reparti. Ed invece siamo vicini ad una vera e propria rivoluzione per la costruzione della nuova squadra, così come vuole il tecnico Toscano. Tra scadenze di contratto e fine dei prestiti in tanti hanno salutato, Conson e Ciavattini, contrattizzati sono andati via, si attendono altri movimenti in uscita che dovrebbero registrarsi fino a conclusione di questa sessione di calciomercato.

Dichiaratamente fuori dai programmi tecnici sono Redolfi, Petermann, Mastrippolito e Ungaro, certamente sul mercato Baclet e De Falco, posizioni da definire quelle di Bellomo, Strambelli e Marino. Di seguito le operazioni fino al momento ufficializzate:

ACQUISTI: Guarna, Sounas, Bresciani, Bertoncini, Rossi, Corazza, Paolucci, Marchi, De Rose, Reginaldo.

CESSONI: Conson, Ciavattini (rescissione consensuale)

