Reggina-Reginaldo, accordo trovato. Arriva l’attaccante voluto da Toscano

Un altro colpo pronto ad essere ufficializzato. E per l'attacco non è finita, ma bisogna cedere

Due gli annunci nel giro di pochissimo, cinque tra ieri ed oggi. E nel breve volgere arriverà anche quello che riguarda l’attaccante esperto Reginaldo, il brasiliano che in Italia ha girato moltissimo, ultima esperienza al Monza. Un desiderio del tecnico Mimmo Toscano che, come per tanti altri calciatori diventati amaranto, ha chiesto espressamente alla società di poterlo convincere ad accettare il trasferimento a Reggio Calabria, cosa riuscita dopo aver superato una numerosa concorrenza soprattutto in serie C.

La sua ultima stagione in doppia cifra con la maglia della Paganese campionato 2016-17 con 11 realizzazioni. Per il momento si affianca ad un reparto che conta il neo acquisto Corazza, poi Doumbia, Strambelli e Baclet, con quest’ultimo in uscita, mentre per quello che riguarda il mancino barese, si sta valutando insieme allo staff tecnico. Per ammissione di Massimo Taibi, non sarà l’ultimo colpo in attacco, ma bisogna cedere.

