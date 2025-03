Reggina, la saggezza di Adejo: ‘Quando lotti, non perdi mai’. E quella foto diventata virale…

Altro passaggio interessante dell’intervento di Daniel Adejo a CityNow, è quello riguardante l’attaccamento dei tifosi alla squadra e l’impegno collettivo del gruppo in ogni partita: “Quando tu lotti, non perdi mai. I tifosi vedono l’impegno che ci mettiamo sempre, per questo anche quando non si vince sono sempre dalla nostra parte. Alcuni giudicano, criticano dall’esterno, se vieni al campo e vedi la tua squadra che lotta su ogni pallone non riesci a contestare. Nessun rammarico per qualche gara del passato, è necessario guardare solo da qui in avanti, il calcio è questo. Ognuno potrebbe avere un motivo per recriminare, l’importante è avere ancora la speranza e la voglia di raggiungere l’obiettivo.

La foto del gol a Paternò? Incredibile, è diventata virale. In quel momento ho agito di istinto, in campo non mi ero accorto di essere stato braccato in quel modo, ma avevo talmente tanta voglia di fare gol che mi sarei portato a casa l’avversario (ride)”.