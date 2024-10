Reggina, Alfredo Pedullà: Faty e Cionek, arriva il giorno decisivo

Mercato in entrata ed in uscita per la Reggina da domani entra ancor più nel vivo. Ci sono diverse operazioni da portare avanti ed il Ds Taibi spera entro il prossimo fine settimana di consegnare al tecnico l’organico completo e soprattutto di sfoltirlo in quella ormai famosa lista Over troppo piena. Il noto giornalista Alfredo Pedullà scrive due colpi in entrata ormai prossimi e di movimenti in uscita che a breve dovrebbero avvenire: “La Reggina vuole chiudere altre quattro o cinque operazioni importanti. Dopo aver definito l’arrivo del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli e nell’ultima stagione a Bari, domani sarà il giorno di Ricardo Faty, ex Roma, e di Thiago Cionek, difensore centrale svincolato. Per l’attacco forte interesse per Lamin Jallow (che piace anche al Vicenza), già domani possibili aggiornamenti. In uscita De Francesco (richiesto dall’Avellino) e Doumbia (Carrarese in vantaggio su Padova e Avellino), mentre Blondett continua a rifiutare proposte importanti. Per la fascia sinistra Di Chiara, in uscita da Perugia, resta un obiettivo da seguire”.

