Reggina: Taibi fa il punto sul mercato in entrata ed in uscita

E’ sempre un’amichevole, ma conoscendo il tecnico Toscano, queste partite, seppur con squadre di categoria superiore e soprattutto con tante occasioni da rete ed il vantaggio, vorrebbe finissero con un risultato diverso. Sulla prestazione degli amaranto ma anche di calciomercato, ha parlato il Ds della Reggina Massimo Taibi a Radio Antenna Febea:

“Quella di stasera era la prima uscita e la squadra ha dimostrato di avere intanto buona qualità e poi come al solito di essere tosta. Con quattro, cinque innesti possiamo dare fastidio a tutti, bene Mastour, ma anche i giovani Peli e Delprato.

Crisetig è un giocatore importante per questa categoria, strutturato, può certamente fare bene. L’ingresso a partita iniziata è sempre più complicato, Menez quando sarà in forma…”

Poi un passaggio sul calciomercato:

“Attendiamo che il signor Blondett si decida ad andare via, ha già rifiutato tre squadre. Confermo che l’Avellino ci ha chiesto De Francesco, stiamo parlando di un calciatore importante e quindi devono discutere con lui. Sarao deve decidere tra Catania e Catanzaro, situazione che probabilmente lunedì si potrà sbloccare. Folorunsho lo avremo da lunedi, mentre su Bertoncini stiamo facendo una serie di valutazioni, in questo senso non c’è alcuna fretta di decidere”.