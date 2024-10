La Reggina si gode Mastour. Bene Loiacono, gli esterni e Crisetig

La prima Reggina edizione 2020-21 ha destato per buona parte di gara contro il Benevento un’ottima impressione. Di sicuro ha mantenuto quella identità di squadra mostrata per tutto il corso della passata stagione, padronanza in fase di palleggio e idee già chiare. Si giocava contro una formazione di categoria superiore, eppure le palle gol del match sono state nettamente a favore degli amaranto. Certamente diverse cose sono ancora da rivedere, non c’è dubbio che sul mercato in alcune zone del campo bisognerà intervenire, ma tra vecchi e nuovi sono venuti fuori spunti interessanti.

E’ piaciuta la personalità e la sicurezza di Plizzari, bene Loiacono già in clima campionato, molto bene i due esterni Rolando, anche a sinistra e Liotti. Crisetig ha già preso in mano il centrocampo. Qualità e velocità di pensiero per l’ex Crotone saranno una garanzia per la mediana, buona la prestazione anche di Bianchi.

Sounas il solito lottatore con qualità, sullo 0-0 è stata la sua la migliore occasione del primo tempo, su Denis superfluo fare ogni commento. Giocatore sopra la media, intelligente nei movimenti e straordinario nella lettura di ogni situazione offensiva. Il secondo tempo ed i numerosi cambi hanno messo in evidenza le qualità di Mastour che ha deliziato con una serie di spunti, mentre per quello che riguarda Menez, qualche tocco interessante e calci piazzati battuti con qualità. Ma sul francese non ci sono dubbi.