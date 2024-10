Reggina, all’asta la maglia celebrativa di Astori. I dettagli

Come annunciato sul portale ufficiale della società, è all’asta la maglia celebrativa in ricordo di Davide Astori indossata dal capitano amaranto Ivan Castiglia in occasione della gara tra Reggina e Monopoli. La maglia, il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza, è all’asta sul portale ebay. L’asta avrà una durata di dieci giorni, prezzo di partenza € 65,00.

Le modalità di partecipazione sul sito ufficiale della Reggina 1914.