Reggina, altri due giovani acquisti firmati Taibi

I nomi circolavano da tanto tempo, il DS Taibi è riuscito a chiudere il cerchio negli ultimi giorni e così a disposizione di mister Cevoli altri due giovanissimi provenienti dal Sassuolo.

Si muove nella sua terra d’adozione il direttore sportivo, tra Parma e Sassuolo saranno diversi i giovani calciatori che andranno ad indossare la casacca amaranto. I primi ad arrivare, come si diceva in apertura, il centrocampista Franchini classe 98, dotato di buona tecnica ultima stagione a Terni in serie B dove comunque non ha trovato la possibilità di esprimere le proprie qualità.

Il secondo è Giacomo Zecca, classe 97 con esperienze nelle giovanili di Piacenza e Parma prima di passare al Sassuolo. La scorsa stagione in prestito al Piacenza, 17 presenze 1 gol.