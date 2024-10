Reggina: nel programma della settimana anche il match con il Taurianova Academy

Si intensifica il lavoro in casa Reggina, questo è il periodo in cui per tutti i calciatori le fatiche sono più pesanti ma utili per mettere benzina nelle gambe e fiato per affrontate al meglio la nuova stagione.

La settimana che inizierà prevede questo programma:

Da lunedì 29/07 a mercoledì 31/07: doppia seduta prevista per le ore 9 e le ore 18

Giovedì 01/08: ore 17.30 allenamento congiunto con la Taurianova Academy

Venerdì 02/08: mattina ore 9, pomeriggio libero

Sabato 03/08: doppia seduta prevista per le ore 9 e le ore 18

Tutte le sessioni sono aperte a tifosi e stampa.