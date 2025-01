Reggina: situazione disciplinare dell’organico. Due in diffida

Due giorni dopo la vittoria conquistata dalla Reggina in casa contro il Città di S. Agata, è stata aggiornata attraverso il comunicato ufficiale diramato dal Giudice Sportivo, la situazione disciplinare per quello che riguarda i calciatori amaranto. Rimangono in diffida Barillà e Laaribi. Il dettaglio:

I cartellini subìti

4 gialli: Barillà, Laaribi

3 gialli: Cham, Curiale, Dall’Oglio, Girasole, Martinez, Ragusa, Salandria, Urso

2 gialli: Adejo, Bonacchi (Siracusa) Forciniti, Ndoye, Porcino, Provazza

1 giallo: Ba (Siracusa) Giuliodori, Perri, Vesprini