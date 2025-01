Caso Renelus: ecco perchè la Reggina è tranquilla. Sentenza già oggi?

E’ la giornata in cui si dicuterà il ricorso della Scafatese riguardo il tesseramento del calciatore della Reggina Renelus. Su Gazzetta del Sud il dettaglio e gli scenari.

“La problematica è riconducibile allo status di ‘svincolato’ che il calciatore ha su una piattaforma ufficiale. Toccherà al club amaranto dimostrare che l’anomalia è strettamente correlata a un mancato allineamento tra i sistemi informatici e procedure messe in atto.

Renelus è stato tesserato la scorsa stagione e, in quanto straniero comunitario, secondo le Noif andava ritesserato per l’anno 2024-25 solo nel caso in cui non avesse avuto un accordo pluriennale. Per intendersi: se lo scorso avesse firmato subito un biennale, non ci sarebbero stati dubbi sulla regolarità della posizione.

La sensazione è che la situazione descritta si possa considerare equiparata a quella del francese. L’attaccante ha rinnovato fino a giugno 2025 nel maggio 2024 con la stagione passata in corso. Questo, in attesa del giudizio, dovrebbe portare l’accordo ad avere i requisiti di pluriennalità necessari affinchè non fosse richiesto un nuovo tesseramento. Chiaro che se la Reggina avesse firmato un nuovo contratto dopo la scadenza del 30 giugno, la società sarebbe stata in torto. Invece è tranquilla sulle sue posizioni. Tuttavia fino alla pronuncia della sentenza si terrà un pò il fiato sospeso.

Anche perchè oltre alla sconfitta a tavolino, c’è il rischio quantomeno ipotetico che in un secondo momento si inneschino procedure sanzionatorie sul club che si troverebbe ad aver giocato 14 partite con un giocatore eventualmente non in regola con il tesseramento. L’auspicio è che la sentenza possa arrivare già oggi. Questa potrebbe comunque non essere l’ultima puntata della vicenda, poichè non è escluso che possano esserci ulteriori gradi di giudizio”.