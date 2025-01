Reggina: vicenda Renelus, è il giorno dell’udienza

E’ arrivato il giorno tanto atteso, quello della prima udienza riguardo la questione Renelus. Si discuterà all’interno delle aule del tribunale sportivo il tesseramento dell’attaccante, ritenuto irregolare dalla Scafatese. Da sempre la Reggina, invece, ha manifestato serenità assoluta sulla vicenda dichiarando di aver fatto ogni passo secondo quelle che sono le norme e quindi pienamente dentro il regolamento.

Sarà un’altra partita ma che questa volta non vede coinvolti i calciatori, visto che si giocherà fuori dal rettangolo di gioco con la speranza e in qualche modo anche la convinzione di poter mantenere inalterata l’attuale classifica, al contrario dei campani che invece puntano alla vittoria a tavolino.

Nel frattempo c’è una squadra che si allena e per volontà del proprio allenatore lo fa per tutta la settimana a porte chiuse. Serve attenzione e massima concentrazione, lontano da occhi indiscreti, anche per ragionare, senza dare riferimenti, su possibili cambi in formazione, uno certamente obbligato vista l’assenza per infortunio di Grillo.

E’ fondamentale dare seguito al periodo positivo continuando a vincere, per arrivare allo scontro diretto con il Siracusa con uno scarto massimo che non dovrà essere superiore a quello attuale e speranzosi anche di poterlo accorciare. L’incontro con il Ragusa, dopo accordi presi tra le società, avrà inizio alle ore 15.00.