Reggina, anche stavolta nessun accordo per il S.Agata

La ASD MAGNA GRECIA, aggiudicataria del fitto dei beni materiali e immateriali della Reggina Calcio S.p.a, comunica con rammarico che, nonostante diversi incontri con i rappresentanti della URBS REGGINA 1914 SRL, successivi al primo incontro alla presenza del Sindaco, non è stato raggiunto l’accordo per l’utilizzo dei campi in erba naturale presenti all’interno del centro “Sant’Agata”.

L’ultima proposta avanzata ai rappresentanti della URBS REGGINA 1914 SRL, e da questi non accolta, prevedeva la concessione del campo 1 senza alcun corrispettivo, con il solo onere economico delle spese vive di manutenzione e consumi, o, in alternativa, la concessione anche del campo 2 al canone annuo di € 15.000,00, sempre oltre le spese vive di manutenzione e consumi.

La ASD MAGNA GRECIA, pur rispettando la scelta della URBS REGGINA 1914 SRL, le cui motivazioni non sta alla scrivente comprendere né giudicare, ritiene di avere ampiamente assolto all’invito presente nell’avviso pubblico di affitto, e lavorerà sin da subito per realizzare tutte le attività utili e necessarie alla valorizzazione dei beni materiali e immateriali della Reggina Calcio S.p.a. concesse in fitto.

ASD MAGNA GRECIA

Il Presidente

(Antonio Girella)