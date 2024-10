Reggina, ancora incerti i tempi di recupero per Sciamanna

Non sembra imminente il rientro in campo di Jacopo Sciamanna, attaccante che farebbe comodo a mister Maurizi al fianco di Bianchimano. Il dottor Favasuli lo conferma ai microfoni del sito ufficiale: “Il suo infortunio, frattura dell’osso sesamoide, è atipico e fastidioso, difficile da trattare. Non è ancora guarito del tutto, bisogna monitorarlo settimana dopo settimana. Tempi di recupero? Incerti, bisogna prima aspettare che la frattura sia del tutto chiusa”.