Reggina, ancora una ufficializzazione

La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Provenzano. Proveniente dal Cuneo, Provenzano si lega alla Reggina fino al termine della stagione. Nel corso della propria carriera ha vestito le maglie Tuttocuoio, Pisa, Martina Franca, Siracusa e Bra Calcio.

Contestualmente all’arrivo di Provenzano, Nicolas Di Filippo lascia la Reggina per trasferirsi al Cuneo. A Di Filippo il ringraziamento per l’impegno profuso e la professionalità mostrati in amaranto ed i migliori auguri per il futuro professionale.

Il calciatore sarà presentato domani 25 gennaio alle ore 17.30 presso la “Sala Conferenze” del Centro Sportivo Sant’Agata.