Reggina, ansia per Kirwan. Si attende l’esito degli esami strumentali

Amareggiato per come sono andate le cose in campo, attraverso il proprio profilo social, il neozelandese Kirwan ha manifestato il disappunto anche su quello che lui ritiene un errore del direttore di gara, in occasione della prima rete della Cavese.

E’ stato un intervento molto duro tra pallone e piede del difensore amaranto, ad iniziare l’azione che poi ha portato al primo gol i campani. Dopo quello scontro, Kirwan è stato costretto ad uscire dal rettangolo di gioco ed oggi attende l’esito dell’ecografia per capire l’entità del danno.

Si spera sia stata semplicemente una forte contusione senza conseguenze, sarebbe una perdita pesantissima per il tecnico, che nella circostanza aveva adattato in quel ruolo il centrocampista Salandria.