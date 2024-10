Reggina, anticipata la gara con il Monopoli

La Lega, vista la richiesta avanzata dalle società interessate, in relazione ad esigenze organizzative, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 21 OTTOBRE 2017, Stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30.

Sarà Giampaolo Mantelli l’arbitro della sfida tra Monopoli e Reggina valevole per la 10^ giornata del campionato di serie C girone C. Il “fischietto” di Brescia sarà assistito da Nicola Nevio Spiniello di Avellino e Arcangelo Vingo di Pisa.