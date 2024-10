Reggina, i Praticò si rivolgono ai soci di minoranza. Il comunicato

In data 31 ottobre 2018 l’assemblea dei soci ha approvato, all’unanimità, il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e certificato da primaria società di revisione che lo ha dichiarato conforme alla normativa vigente ed ai criteri contabili. Con estrema soddisfazione, dunque, il Consiglio di Amministrazione ha visto riconoscere la correttezza del proprio operato improntato alla massima trasparenza e professionalità. Alla prossima assemblea convocata per il 12 novembre 2018, I soci saranno chiamati a deliberare in merito al ripianamento delle perdite emerse dal predetto bilancio ed a ricostituire, in osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, il capitale sociale; operazione questa fondamentale per il futuro della società.

Si evidenzia che fino ad oggi, la società P&P sport, del Presidente Praticò, si è fatta sempre carico della copertura delle perdite scaturenti dai bilanci approvati e, anche in tale occasione, consapevole della importanza del proprio apporto ai fini della sopravvivenza della società, rinnoverà, per la parte di propria competenza, tale gravoso impegno, anche laddove i soci di minoranza, non intendessero provvedervi.

Il Presidente, pur prendendo favorevolmente atto della disponibilità manifestata pubblicamente da parte di alcuni rappresentanti dei soci di minoranza, i quali hanno dichiarato grande sensibilità nei confronti dei colori amaranto, ritiene tuttavia corretto e doveroso precisare che il proprio impegno a ripianare le perdite, divenuto ormai estremamente gravoso, non potrà essere rinnovato per gli esercizi successivi.

Al fine di garantire la continuità dell’attività sociale, il Presidente, si rende quindi disponibile a mettere gratuitamente a disposizione dei soci di minoranza, in occasione della ricostituzione del capitale sociale, le quote che la P&P Sport ha dovuto rilevare in occasione dell’ultima sottoscrizione del capitale sociale (Ottobre 2017), affinchè gli stessi soci possano contribuire fattivamente al sostegno della società.

Tale iniziativa del Presidente Praticò è finalizzata a favorire, sia una più ampia partecipazione al capitale della società da parte di quei soggetti che desiderino continuare la propria esperienza all’interno del club, sia l’assegnazione di eventuali incarichi rivolti al miglioramento della struttura organizzativa del club.

La Reggina, infatti, ha bisogno di tutti, soprattutto di chi ha partecipato a far rinascere il calcio a Reggio, mettendo da parte personalismi ed incomprensioni, e ciò al fine di garantire la continuità del percorso intrapreso per la rinascita del club; percorso che ha visto fino ad oggi il massimo e concreto impegno della famiglia Praticó, la quale, fino ad oggi, ha garantito il proprio impegno personale e finanziario.

Il Presidente, è naturalmente aperto a valutare, unitamente ai soci, ogni eventuale percorso alternativo nell’interesse della società ed al fine di garantire la prosecuzione del percorso di rinascita dei colori amaranto fermo restando che l’eventuale impegno da parte degli altri soci a coprire la propria parte di perdite con conseguente ricostituzione del capitale dovrà essere manifestato in occasione della stessa assemblea.