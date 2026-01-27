Reggina: l’appello della Curva Sud e la coreografia contro il Savoia

Da quando i tifosi hanno ripreso a sostenere la squadra dopo la durissima contestazione, la Reggina ha iniziato a vincere e non si è più fermata. Gli ultras della Curva Sud percepiscono il momento cruciale della stagione e sono pronti a riempire il settore oltre che di tifosi anche di bandiere e striscioni. Questo l’appello rivolto al pubblico amaranto per la sfida di domenica contro il Savoia: