Reggina, arriva la firma di un difensore

Dopo Guarna, Sounas, Bresciani e Bianchi, la Reggina mette “nero su bianco” anche con Davide Bertoncini.

Il difensore centrale, lo scorso anno a Piacenza, sta ultimando adesso le ultime formalità che ufficializzeranno poi la sua nuova avventura in riva allo stretto con la maglia amaranto.

Il ragazzo, classe 91, vanta 20 presenze in Serie B e oltre 100 in Serie C.