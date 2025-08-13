La Reggina supera l’Ardore nell’allenamento congiunto al Sant’Agata

Ultimo test prima della pausa di Ferragosto per la Reggina, sempre al Sant’Agata questa volta contro l’Ardore. Con Di Grazia ancora fuori precauzionalmente, Trocini ha cambiato l’undici iniziale con tanti uomini rispetto all’amichevole contro la Salernitana, operando la solita girandola di cambi negli ultimi venti minuti.

La partita

Primo tempo con gli amaranto costantemente in possesso palla e partita che si sblocca al minuto 21 quando, su colpo di testa di Montalto, la palla colpisce il braccio di un difensore. Su calcio di rigore è lo stesso Montalto a realizzare. La prima frazione si è chiusa con il raddoppio di Rosario Girasole che appoggia in rete dopo un calcio di punizione battuto all’interno dell’area.

Nella seconda parte arriva la terza marcatura da Toti Porcino, che chiude il match con il risultato di 3-0. Da segnalare l’uscita di Ragusa dopo circa 25 minuti, probabilmente per un piccolo fastidio muscolare, mentre non hanno partecipato all’incontro Domenico Girasole e l’esterno Edera.