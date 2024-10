Reggina, Armenise: ‘Pergolizzi è bravo, ma perchè Laaribi e Salandria in tribuna?’

L’ex centrocampista della Reggina Pietro Armenise su Gazzetta del Sud parla dell’amico Rosario Pergolizzi e del momento degli amaranto:

L’opinione su Pergolizzi

“Con Rosario ci conosciamo da parecchio tempo. E’ un allenatore bravo anche se fino al momento la squadra sta facendo fatica dal punto di vista della manovra. In campo serve maggiore dinamicità, altrimenti diventerà complicato lottare per il vertice. Nel recupero con l’Acireale sarà fondamentale l’approccio: bisognerà cominciare subito forte nonostante l’inferiorità numerica. Ba ha commesso un’ingenuità prendendosi il rosso per le proteste nei confronti del direttore di gara. E comunque, nel calcio non ci sono incontri dagli esiti scontati e la Reggina è in grado di ribaltare il risultato. L’Acireale è nettamente inferiore agli amaranto e lo si è visto nei primi venti minuti“.

L’importanza di Barillà e Barranco

“Barillà ha carisma al pari di Barranco. Non comprendo come mai non vengono impiegati Laaribi e Salandria, che ritengo siano elementi di qualità. Rosario dovrebbe dare loro maggiore spazio anziché mandarli in tribuna“.

Le aspettative per la sfida contro il Siracusa