Reggina, finalmente un’arma in più per Maurizi. Praticò: “Tifosi, stateci vicino”

L’ora di Di Livio. Dopo il lungo stop causa squalifica, Lorenzo Di Livio è finalmente pronto a scendere in campo. Il centrocampista figlio d’arte, classe ’97, è stato uno dei fiori all’occhiello del mercato estivo della Reggina.

Originario di Torino, Di Livio è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Ha esordito in serie A con la maglia giallorossa il 6 gennaio 2016 nella gara contro il Chievo Verona. La scorsa stagione ha indossato la maglia della Ternana in serie B, collezionando sette presenze. Si tratta di un giocatore sgusciante e imprevedibile, impiegabile in diversi ruoli dalla metà campo in su.

Con Tulissi e Bianchimano (anche loro sino a poche settimane indisponibili) Maurizi può contare su un trio offensivo di elevata qualità, quello probabilmente immaginato sin dai primi giorni di ritiro estivo. Facile prevedere adesso per capitan De Francesco un arretramento a centrocampo, da regista o mezz’ala.

Nel prossimo turno di campionato sfida complicata per la Reggina, al Granillo infatti arriverà il Catania di Lucarelli, con 19 punti secondo assieme al Monopoli, ultimo avversario degli amaranto.

“Quello di Monopoli è un pareggio importante, sono soddisfatto della squadra ma è chiaro che ci sarà ancora da soffrire per arrivare all’obiettivo finale. Ogni gara nasconde delle insidie e consiglio sempre ai ragazzi di mantenere i piedi per terra. Il Catania va affrontato con il massimo rispetto, hanno costruito la squadra per andare in serie B, ci vuole la giusta determinazione e aggressività”, le parole rilasciate dal presidente amaranto Praticò alla Gazzetta del Sud.

Sabato sarà la ‘giornata amaranto’, si spera in una cornice di pubblico migliore rispetto alle ultime uscite casalinghe. “Siamo partiti con l’obiettivo di salvarci, viviamo alla giornata e senza esaltarci più di tanto. Invitiamo i tifosi a venire numerosi allo stadio, questa contro il Catania -ricorda Praticò- da sempre è gara molto sentita e poi i calciatori hanno bisogno del calore del nostro pubblico”.