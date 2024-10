Reggina, arriva un altro centrocampista. Nello scambio c’è Mezavilla?

L’attenzione di Maurizi e della squadra verso la partita di domani contro la Paganese, un occhio attento al calciomercato per quello che riguarda il coordinatore dell’area tecnica Salvatore Basile. L’opera di rafforzamento dell’organico ovviamente non si è ancora completata, insieme a questa anche operazioni in uscita necessarie per mantenere un numero adeguato di calciatori in rosa.

E’ di queste ore la notizia, riportata dai colleghi di strill sport, che vede ormai prossimo il trasferimento del centrocampista Alessandro Provenzano in maglia amaranto. Il giocatore classe 91 è attualmente in forza al Cuneo con la quale squadra ha disputato 15 partite nella stagione in corso. Gli ultimi anni in serie C anche con Tuttocuoio e Pisa. Nella trattativa potrebbero rientrare uno tra Fortunato e Mezavilla.