Reggina, arriva un portiere a sorpresa. Per l’esterno si tenta il grande colpo

Prende forma la Reggina. Pronto per essere completato il reparto di centrocampo, già robusto ed interessante anche dal punto di vista tecnico, il DS Taibi sta lavorando adesso sulla difesa.

Già detto di Navas, il giocatore duttile che può ricoprire anche il ruolo di esterno destro, sembra ormai fatta per l’estremo difensore. Era stato chiaro lo stesso Ds per quello che riguardava la possibile lunga attesa per il rinnovo del prestito di Cucchietti o quello nuovo di Zaccagno entrambi del Torino. Ruolo troppo delicato per il quale è necessario scegliere con particolare attenzione e senza dover aspettare troppo e quindi ci si è orientati su altro.

Sembrerebbe ad un passo la chiusura della trattativa per Alessandro Confente di proprietà del Chievo Verona, classe 1998. Lo riferiscono i colleghi di TMW che aggiungono nella lista della società amaranto come possibili interessamenti, anche quelli per due esterni sinistri. Il grande colpo sarebbe quello di arrivare all’espertissimo Fabrizio Grillo, classe 1987, la scorsa stagione in forza alla Triestina ma con una lunghissima esperienza soprattutto in serie B e qualche apparizione in A con il Siena e il CSKA Sofia.

Sondaggi anche per Antonio Sepe, terzino sinistro classe 1992 del Catanzaro.