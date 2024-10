Reggina-Ascoli: partenza boom con la prevendita. Il primo dato

La battuta d’arresto di Bari, l’uscita momentanea dalla griglia play off e quell’entusiasmo ritrovato dopo la restituzione dei due punti dalla Corte Federale d’Appello che è improvvisamente scemato al raggiungimento della sconfitta stagionale numero diciassette. In virtù di tutti questi presupposti, si pensava ad una risposta fiacca da parte della tifoseria rispetto all’ultima gara di campionato che la Reggina giocherà al Granillo contro l’Ascoli. Ed invece il primo giorno di prevendita segna numeri significativi con quasi 3000 biglietti staccati per la sfida che vale ancora il possibile accesso ai play off. Bisogna battere i marchigiani che lottano per lo stesso obiettivo e sperare che giungano buone notizie dagli altri campi.

