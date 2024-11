Reggina: un rientro ed uno squalificato. Cambierà poco mister Inzaghi

Le solite due assenze anche contro l’Ascoli con Cionek che sconta il suo terzo turno di squalifica e Menez che invece è al secondo. Poi l’infortunio di Cicerelli che da tempo ormai non si vede più tra i convocati, mentre si attendono notizie riguardo Gori, fuori dalla gara di Bari, ma per il quale non si sono avute notizie in merito. In quella che era la lunga lista di diffidati, adesso tocca a Crisetig rimanere fermo perchè ammonito al S. Nicola, mentre rientra Majer che in mezzo al campo dovrebbe prendere il suo posto. A prescindere dagli elementi a disposizione, quello che conterà sarà lo spirito con il quale la squadra si presenterà ad un confronto che può ancora consegnare l’accesso ai play off, seppur contro una compagine che lotta per lo stesso obiettivo. Nell’undici iniziale dovrebbe cambiare molto poco, possibile l’inserimento di Rivas per Canotto. Il primo giorno di prevendita lascia intendere che ci sarà una buona cornice di pubblico.

