Reggina-Ascoli: la probabile formazione amaranto. I cambi di mister Baroni

Finale di stagione intensissimo e con un concentrato di partite che “costringe” gli allenatori ad una oculata gestione degli organici ed i giocatori ad ulteriori sforzi per il raggiungimento degli obiettivi in queste ultime tre partite della stagione regolare. Il discorso vale anche per la Reggina che, dopo il match di sabato contro la Cremonese, torna in campo oggi al Granillo contro l’Ascoli, squadra più in forma del momento.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Bellomo (Liotti); Montalto. All. Baroni