Reggina-Ascoli: vincere e sperare. Come se la gioca mister Inzaghi?

Da qualche giorno si è iniziato a fare calcoli. In realtà non particolarmente complicati, compresa la possibilità che si arrivi con almeno tre squadre a pari punti e quindi con il meccanismo della classifica avulsa. La Reggina, nonostante la sconfitta di Bari, ha comunque buone chance di arrivarci dentro la griglia play off, partendo però da un unico presupposto, battere l’Ascoli che scenderà in campo per raggiungere lo stesso obiettivo. Ci sarebbe una minima speranza anche in caso di pareggio, rappresentando però la strada più complicata. Per il raggiungimento del risultato pieno, società e tecnico hanno chiesto ai tifosi la grande partecipazione ed è per questo che si è portata avanti la politica dei prezzi popolari per i settori di gradinata e curva, con una ottima risposta da parte del popolo amaranto almeno fino al momento. Il resto dovranno farlo i calciatori in campo, speranzosi che per questa battaglia valevole la prosecuzione del cammino in questa stagione, tirino fuori una prestazione di livello mostrando qualità, carattere e determinazione, come già più volte fatto soprattutto nella prima parte di campionato, meno nella seconda. Inzaghi non dovrebbe variare l’assetto tattico e quindi continuare con una difesa a tre con Loiacono, Camporese e Gagliolo davanti a Contini, poi Pierozzi e Di Chiara esterni, in mezzo Fabbian, Majer ed Hernani, mentre in avanti al fianco di Strelec potrebbe rivedersi Rivas. Si parla di un premio in caso di qualificazione.