LFA Reggio Calabria Campione Regionale Under 17

Battuta in finale l'altra compagine reggina della Reggio Ravagnese

Si giocava questo pomeriggio presso il Centro Federale di Catanzaro la finale Regionale Under 17 tra due formazioni reggine: la LFA Reggio Calabria e la Reggio Ravagnese. Dopo il vantaggio degli amaranto, è arrivato il pareggio della compagine di mister Cacurri e l’incontro ha avuto la coda dei supplementari dove la LFA Reggio ha trovato altre due reti. Presente all’incontro lo staff dirigenziale.

Il tabellino

REGGIO RAVAGNESE-REGGIO CALABRIA 1-3 d.t.s

Marcatori: 31’ Movilia, 70’ Iatì, 96’ Violi, 115’ Enapoliti

REGGIO RAVAGNESE (4-3-3): Fotia; Gatto, Pennestrì, Iatì, Serpa; Nocera, Laganà, Lentini; Toscano, Battaglia (98’ Caridi) , Caristi (70’ Maio) . A disposizione: Pendini, Napoli, Flora, Ventura, D’Aguì, Amadeo, Quixada All. Cacurri

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Marturano; Franzò, Martorano, Curatola (89’ Falzia), Surace (72’ Romeo); Enapoliti, Caruso (109’ Raso) , Movilia (72’ Violi); Azzarà, Bianco (80’ Italiano), Maesano (55’ Passarino) . A disposizione: Li Pera, Luvarà, Panzera All. Riso

Arbitro: Christian Gervasi di Cosenza. Assistenti: Antonio Borrelli e Eugenio Rocca di Cosenza

Note: Espulso il tecnico Cacurri per proteste. Recupero: 3’pt, 6’st, 1’pts