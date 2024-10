Reggina-Ascoli: si viaggia verso i 10.000. Il dato attuale

Una risposta che, a prescindere dalla promozione lanciata dalla società, probabilmente era inaspettata. La penalizzazione e la sconfitta di Bari con l’uscita dai play off, potevano smorzare gli entusiasmi della tifoseria che, invece, sta rispondendo alla grande mostrando una gran voglia di essere presenti venerdi sera al Granillo per la sfida con l’Ascoli che può valere il ritorno all’interno delle prime otto posizioni. Serve la vittoria ma potrebbe non bastare, perchè per guadagnare la griglia, bisognerà vedere anche i risultati delle dirette concorrenti. Nel frattempo, però, si creano almeno sul piano ambientale i presupposti giusti per sostenere la squadra e ad oggi, con tre giorni ancora a disposizione, sono circa 4300 i biglietti staccati che, ricordiamo, si aggiungono ai 4130 abbonati.

