Vibonese, Buscè esalta gli amaranto: ‘E’ sempre la Reggina, grande tifoseria’

Alla vigilia del match di semifinale play off, il tecnico della Vibonese Buscè esalta la LFA Reggio, sottolinea come tanti, che non si tratta più della squadra vista qualche mese addietro e invita i suoi a fare molta attenzione: “Non è la stessa squadra di un mese e mezzo fa, lo dicono i risultati, hanno recuperato condizione fisica e qualche calciatore. Pur essendo stata costruita in tutta fretta, ha in rosa ha calciatori di categoria superiore. Per me ha fatto un grande campionato perché non ha svolto la preparazione. E’ sempre la Reggina, ha un grande blasone e una grande tifoseria, servirà molta attenzione“.

