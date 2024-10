Reggina: chi sarà il sostituto di Jeremy Menez?

La scelta potrebbe non essere semplice, per l'unicità del calciatore francese

Una lista convocati attesa per tutta la giornata che, una volta diramata, ha presentato una sorpresa poco piacevole. Nel lungo elenco di giocatori che parteciperanno alla trasferta di Pordenone, non figura Jeremy Menez, il fantasista francese protagonista in queste prime giornate di campionato, cannoniere amaranto con due reti e punto fermo nello scacchiere tattico di mister Toscano.

Assenza pesantissima, perchè a prescindere da giocate e qualità, attira su di se l’attenzione di ogni retroguardia e questo rappresenta sempre un buon vantaggio. Ci si chiede chi potrà essere il suo sostituto, essendo unico nel suo modo di giocare e nell’interpretazione di una posizione in campo che non è mai stabile. Con Rivas ancora fuori per problemi fisici, la scelta potrebbe cadere su uno dei due trequartisti in organico, quindi Bellomo o Mastour.

Uno dei due potrebbe avanzare il proprio raggio d’azione ed affiancare il centravanti. Quale centravanti? Si era pensato ad un possibile avvicendamento tra Denis e Lafferty, ma a questo punto potrebbe essere azzardato cambiare due terzi del reparto offensivo.