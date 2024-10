Reggina: cinque attaccanti in organico, solo uno disponibile

Momento difficile per la Reggina, almeno per quello che riguarda le indisponibilità.

Improvviso forfait di Lafferty

Alla vigilia della sfida contro la capolista Empoli, la Reggina perde un altro pezzo del proprio reparto offensivo. E’ arrivata in giornata la bruttissima notizia della scomparsa prematura della sorella di Kyle Lafferty e naturalmente il calciatore ha lasciato la città per raggiungere la famiglia.

Menez squalificato, gli altri infortunati

Il centravanti era in ballottaggio per la sostituzione dello squalificato Menez, adesso per mister Toscano le scelte si riducono e probabilmente lo porteranno anche ad una soluzione diversa sul piano strettamente tattico. Non ci sono punte vere a disposizione, perchè oltre all’assente Lafferty, prosegue il lavoro di recupero di Charpentier, mentre per Vasic, si potrebbe vederlo aggregato al gruppo ma non è al meglio.

Si chiedono gli straordinari a Denis

Toccherà ancora una volta a German Denis guidare l’attacco. L’argentino lo scorso anno veniva gestito in maniera intelligente da mister Toscano ed il suo contributo è stato elevatissimo. In questa prima parte di stagione è stato impiegato sempre e con un alto minutaggio.