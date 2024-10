Reggina: risposte significative dalla coppia d’attacco

“Questo è un attaccante vero“. La prima considerazione spontanea fatta in quelle prime uscite estive al centro sportivo S. Agata, vedendo all’opera Bruno Barranco. Movimenti, capacità di calcio con entrambi i piedi, opportunismo e bravo anche nel gioco aereo nonostante una stazza fisica non eccelsa. E queste sue doti le ha messe in evidenza per tutta la fase precampionato andando sempre in gol, ma anche in Coppa Italia con la rete segnata alla Vibonese fino alla doppietta con il Città di Sant’Agata. Non due gol qualunque: bello il primo dove c’è intuito, freddezza e intelligenza, un capolavoro il secondo.

Leggi anche

Avendo saltato la prima di campionato per squalifica, ha digiunato solo contro la Scafatese dove pochissimi sono stati i palloni serviti all’attaccante e solo in una circostanza ha sfiorato la marcatura, dopo l’uscita a vuoto del portiere. Una garanzia.

Insieme a lui Pergolizzi ha deciso di schierare l’esperto Ragusa. Anche in occasione dell’ultima trasferta, nonostante le condizioni non ottimali del calciatore. Una prestazione sottotono ma evidentemente per il tecnico la sua presenza all’interno del rettangolo di gioco è comunque preziosa. Ragusa che in occasione della prima uscita stagionale è stato protagonista di una doppietta. Oggi, quindi, la coppia d’attacco Ragusa-Barranco mette a referto un totale di quattro gol in due tre partite, cinque se mettiamo dentro anche il match di Coppa Italia. Non male.

Il tecnico attende i pieni recuperi sul piano della condizione di Rajkovic e Curiale, ricordando che in organico si può fare affidamento anche su Provazza e Renelus.