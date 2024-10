Reggina, attenta a quei due. Sono ex terribili

Catanzaro forte ed in tutti i reparti. E’ bene ricordarlo che, nonostante la classifica lo porti a distanza notevole dalla prima posizione, l’obiettivo primario del presidente Noto la scorsa estate, era certamente quello di una promozione diretta.

Difficoltà iniziali e alternanza di prestazioni e risultati ne hanno impedito la scalata, fermo restando che oggi si trova al quarto posto, a ridosso di Trapani e Catania e reduce da un periodo assai brillante tra campionato e Coppa.

E’ certamente sulle corsie esterne la sua forza, insieme alla capacità di capitalizzare proprio quel tipo di gioco con attaccanti che in questa categoria fanno la differenza. Ed al Granillo di questo reparto offensivo ne arriveranno due abbastanza temibili come Fischnaller, 61 presenze e 7 gol in amaranto, oggi ad otto reti nella classifica cannonieri e Bianchimano, 13 gol in amaranto e 3 realizzati appena messo piede a Catanzaro (due in campionato, uno in Coppa).

Cevoli ha lavorato tutta la settimana sulle contromisure e potrà contare su un elemento in più per provare a fermarli come l’esperto Gasparetto.