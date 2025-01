L’ex Reggina Atzori e il retroscena su Bonazzoli. ‘La seconda volta erano finiti i soldi…’

Nel corso dell’intervista realizzata dai colleghi di Radio Gamma No Stop al tecnico della Scafatese Gianluca Atzori, inevitabile la domanda su quella straordinaria annata conclusasi con la beffarda eliminazione in semifinale play off. I segreti di quel percorso:

“La fortuna di quella squadra ha un nome: Emiliano Bonazzoli. Ricordo che era tra gli esuberi e doveva andare via invece poi è stato decisivo quella Reggina. Si era in ritiro, lui lavorava a parte e un tifoso dalla tribuna disse parole poco carine nei suoi confronti. Probabilmente colpito nell’orgoglio il giorno dopo Emiliano mi chiese di restare per “vendicarsi”. Ovviamente gli piaceva pure come si stava lavorando e come il gruppo si stava formando.

E’ stata una bella stagione, giocavamo un buon calcio, abbiamo riportato entusiasmo a Reggio. Una squadra con diversi ragazzi provenienti dal settore giovanile e con talento, vedi Rizzo e Nicolas Viola“.

Meno fortunata la sua seconda avventura nella stagione 2013-2014: “La seconda esperienza è stata particolare, i problemi sono venuti fuori nel corso del tempo, erano finiti i soldi“.